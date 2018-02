Nome di donna, l'ultimo film di Marco Tullio Giordana, si mostra nel trailer del film

Probabilmente non c’era momento più adatto nella storia come questo per l’uscita nelle sale cinematografiche di un film made in Italy capace di raccontare l’argomento delle molestie sul posto di lavoro, una triste vicenda che non conosce confini territoriali.è la protagonista di questa storia diretta da

Queste le parole del regista a proposito del topic affrontato dal lungometraggio:

“Questo film parla delle molestie sul luogo di lavoro, tema balzato di recente agli onori della cronaca ma nascosto per anni sotto il tappeto. Non è un film di ‘denuncia’, l’ultima cosa al mondo che m’importa è fare il moralista. Il film indaga più che sul ‘fatto’, sul sasso lanciato nello stagno, sulle conseguenze che ne derivano, sui cerchi che si allargano fino a lambire sponde anche molto lontane. Una di queste è l’ostilità che immediatamente avvolge la vittima, l’insinuazione che ‘se la sia cercata’, la solitudine in cui si trova chi non intende sottostare”.

Nina (Cristiana Capotondi) si trasferisce da Milano in un piccolo paese della Lombardia, dove trova lavoro in una meravigliosa residenza per anziani. Un mondo quasi fiabesco. Dove però si cela un segreto scomodo e torbido. Nina sarà costretta a confrontarsi con le sue colleghe, italiane e straniere, per affrontare il direttore della struttura, Marco Maria Torri (Valerio Binasco), in un’avvincente e appassionata battaglia sul diritto di essere donna.

Nel cast artistico della pellicola figurano Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Stefano Scandaletti, Michela Cescon, Bebo Storti, Adriana Asti, Michele Riondino e Laura Marinoni.

Nome di donna uscirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dall’8 marzo.