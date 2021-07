Nomadland, il vincitore del Premio Oscar arriva in home-video: scoprite i contenuti extra

Dopo la storica vittoria agli Oscar 2021 e l'uscita italiana su Disney Plus, per l'acclamato Nomadland di Chloe Zhao è arrivato il momento di debuttare nel mercato home-video.

L'opera, premiata a Venezia 2020 con il Leone d'Oro e poi agli Academy Awards 2021 nelle categorie miglior film, miglior regista e miglior attrice protagonista (Frances McDormand), arriva da oggi in versione blu-ray con scene eliminate ed esclusivi approfondimenti.

La storia è incentrata su Fern (McDormand) che, dopo il collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna. Oltre ai premi citati, il film ha ottenuto numerosi riconoscimenti da parte della critica internazionale, inclusi il Golden Globe nelle categorie Miglior film drammatico e Miglior regia per Chloé Zhao e il People’s Choice Audience Award al Toronto International Film Festival. Inoltre, Nomadland è stato premiato come Film dell’anno dalla London Film Critics Association, con Chloé Zhao e Frances McDormand nominate rispettivamente come Sceneggiatrice dell’anno e Attrice dell’anno. Il film ha anche vinto il premio come Miglior Film Internazionale Indipendente ai British Independent Film Award.

In basso potete trovare la copertina dell'edizione blu-ray, qui sotto invece tutti i contenuti extra: