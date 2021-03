Nomadland vince anche ai PGA Awards: finita la corsa Oscar 2021 al miglior film?

Nomadland di Chloe Zhao ha portato a casa il premio per il miglior film alla cerimonia dei PGA Awards 2021, tenutasi in edizione virtuale questa notte.

Si tratta di una vittoria significativa in vista degli Oscar 2021, considerato che nei 31 anni di attività dei PGA Awards, questo premio ha predetto il vincitore dell'Oscar al miglior film ben 21 volte. Una delle dieci eccezioni è arrivata proprio l'anno scorso, quando 1917 di Sam Mendes ha vinto al PGA ma è stato superato da Parasite di Bong Joon-ho agli Oscar.

"In un anno in cui abbiamo vissuto vite molto isolate, siamo stati orgogliosi di fare un film sulla comunità e su ciò che ci unisce" ha dichiarato la Zhao, il cui nuovo film in Italia arriverà su Disney Plus ad aprile. Nomadland è stato co-prodotto da Chloe Zhao, Frances McDormand, Mollye Asher e Dan Janvey, che hanno condiviso il PGA e che - eventualmente - faranno lo stesso anche con l'Oscar.

Tra l'altro Nomadland ai PGA ha superato ben sei candidati all'Oscar per il miglior film 2021, come Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Promising Young Woman, Sound Of Metal e The Trial of the Chicago 7, il che cementa ulteriormente la sua posizione. Per gli amanti delle statistiche, segnaliamo che quest'anno solo The Father è arrivato agli Oscar senza ottenere una nomination ai PGA.

Per altre notizie, inoltre, Soul della Pixar ha vinto il PGA per il miglior film d'animazione: ha superato The Croods: A New Age, Onward, Over the Moon e Wolfwalkers.