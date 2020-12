Nomadland, nuovo poster ufficiale del film Leone d'Oro a Venezia 77

La Searchlight ha pubblicato il nuovo poster ufficiale dedicato all'atteso e premiato Nomadland, dramma on the road diretto dalla talentuosa Chloe Zhao (The Rider, Gli Eterni) e con protagonista una straordinaria e magnetica Frances McDormand nei panni di una donna nomade.

Protagonista del film è il Premio Oscar Frances McDormand (Tre Manifesti a Ebbing) e il progetto è stato premiato lo scorso settembre con il Leone D'oro al Miglior Film alla 77° edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, con regista e protagonista presenti nella splendida ed evocativa cornice del Lido.



Di seguito la sinossi ufficiale: "In seguito al collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, Fern (McDormand) prepara il suo furgone e si mette in viaggio per esplorare uno stile di vita al di fuori della società convenzionale come nomade moderna. Il terzo lungometraggio di Chloé Zhao vede protagonisti anche i veri nomadi Linda May, Swankie e Bob Wells come mentori e compagni di Fern nella sua esplorazione attraverso il paesaggio del West americano".



Nel cast di Nomadland troviamo anche David Stratheirn, per una data d'uscita americana prevista il prossimo febbraio 2021. Fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo poster ufficiale del film diretto dall'autrice del prossimo e attesissimo Gli Eterni di casa Marvel.