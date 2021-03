Nomadland guida anche i PGA Awards 2021: svelate tutte le nomination

Sono stati annunciati i candidati alla 32esima edizione dei PGA Awards, uno dei premi più importanti in attesa degli Oscar e in grado, in passato, di anticiparne spesso e volentieri le sentenze.

In gara l'immancabile Nomadland di Chloé Zhao, che nelle scorse ore ha vinto anche ai Critics Choice Awards e ormai incarna il vero e proprio frontrunner per gli Oscar 2021, seguito da Minari di Lee Isaac Chung e The Trial of the Chicago 7 di Aaron Sorkin. A sorprendere è la presenza di Borat 2, che ha ottenuto un'ennesima candidatura e legittimato la corsa di Maria Bakalova, possibile futura nominata all'Oscar come miglior attrice non protagonista. Qui sotto tutti i film nominati:

Darryl F. Zanuck Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures

Borat Subsequent Moviefilm

Judas and the Black Messiah

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Minari

Nomadland

One Night in Miami

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Award for Outstanding Producer of Animated Theatrical Motion Pictures

The Croods: A New Age

Onward

Over the Moon

Soul

Wolfwalkers

Ricordiamo che i PGA Awards spesso sono stati in grado di anticipare i film vincitori dell'Oscar: negli ultimi anni pellicole come Green Book, La forma dell'acqua e Argo, solo per citarne alcuni, sono passati per questo premio prima di andare a ritirare l'Oscar per il miglior film. Ovviamente non è matematica, dato che proprio l'anno scorso il vincitore del PGA è stato 1917 di Sam Mendes, successivamente sconfitto agli Oscar da Parasite di Bong Joon-ho.

I vincitori dei PGA Awards saranno rivelati il prossimo 24 marzo durante una cerimonia virtuale. Per altri approfondimenti ecco le prime previsioni agli Oscar 2021, focalizzate sugli attori, gli sceneggiatori e i registi.