Nomadland, Frances McDormand nel trailer del film vincitore a Venezia 2020

Disney ha pubblicato il trailer ufficiale di Nomadland, l'ultimo film diretto da Chloé Zhao, con protagonista il premio Oscar Frances McDormand, e vincitore del Leone d'Oro all'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Frances McDormand figura anche tra i produttori del film insieme alla regista Chloé Zhao.

Nomadland racconta la storia di Fern, una donna che decide di cambiare vita e iniziare un'esistenza da nomade dopo i problemi economici della sua città rurale del Nevada. Una vita non convenzionale e fuori dai dettami della società tradizionale, con Frances McDormand protagonista assoluta e circondata da veri nomadi come Linda May, Swankie e Bob Wells, che l'aiutano a trovare la propria strada nell'Ovest degli Stati Uniti d'America.



Ecco la sinossi ufficiale del film:"Fern è una donna di 61 anni che ha perso suo marito e tutta la sua vita precedente, dopo che la città mineraria in cui viveva è stata sostanzialmente dissolta. Ma durante il suo percorso, diventa più forte e trova una nuova vita. Fern trova la propria comunità nei raduni tra nomadi a cui partecipa, nella forte amicizia con Dave (David Strathairn) e nelle altre persone che incontra durante il suo viaggio. Ma soprattutto, come afferma Chloé Zhao, "... nella natura, mentre lei si evolve: nelle terre selvagge, nelle rocce, negli alberi, nelle stelle, in un uragano; è qui che trova la propria indipendenza".



Su Everyeye trovate un approfondimento su Frances McDormand e la vittoria di Nomadland al Toronto International Film Festival.