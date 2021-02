Nomadland, Frances McDormand nel nuovo trailer del film di Chloé Zhao

Sul canale YouTube di Searchlight Pictures è stato pubblicato il nuovo trailer di Nomadland, film diretto da Chloé Zhao con protagonista il premio Oscar Frances McDormand. La pellicola ha vinto il Leone d'Oro alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e il premio del pubblico al Toronto International Film Festival.

Tra i titoli favoriti nella corsa al premio Oscar, Nomadland è ambientato nel 2011 e racconta le vicende di una donna, Fern, che perso il lavoro decide di vendere quasi tutto quello che possiede e di vivere in un furgone, unendosi ad una comunità di persone chiamati da loro stessi nomadi. Sulla strada con queste nuove conoscenze, Fern affronterà il lutto e la solitudine in cerca di un nuovo percorso per la propria esistenza.



Il film è disponibile negli Stati Uniti da circa dieci giorni nel circuito delle sale IMAX presenti negli States, ma a partire dal 19 febbraio sarà distribuito nei cinema e su HULU. Al momento non è prevista la distribuzione in Italia.

Ecco la sinossi ufficiale:"Fern è una donna di sessantun anni che ha perso suo marito e tutta la sua vita precedente, dopo che la città mineraria in cui viveva è stata sostanzialmente dissolta. Ma durante il suo percorso, diventa più forte e trova una nuova vita. Fern trova la propria comunità nei raduni tra nomadi a cui partecipa, nella forte amicizia con Dave (interpretato da David Strathairn) e nelle altre persone che incontra durante il suo viaggio. Ma soprattutto, come afferma Chloé Zhao, “…nella natura, mentre lei si evolve; nelle terre selvagge, nelle rocce, negli alberi, nelle stelle, in un uragano. È qui che trova la propria indipendenza”.



