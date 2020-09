Nomadland, Frances McDormand girovaga nel nuovo mondo nel trailer del film di Chloe Zhao

È grazie a Fox Searchlight che possiamo mostrarvi oggi il primo teaser trailer ufficiale dell'atteso Nomadland, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Jessica Bruder scritto e diretto dalla sempre più apprezzata Chloé Zhao, già regista dello straordinario The Rider e attesa al cinema con Gli Eterni di casa Marvel.

Protagonista del film sarà il Premio Oscar Frances McDormand (Tre Manifesti a Ebbing) e il progetto sarà presentato proprio in questi giorni alla 77° edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, con regista e protagonista pronte a essere intervistate in loco e sfilare nella meravigliosa cornice del Lido.



Di seguito la sinossi ufficiale: "In seguito al collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, Fern (McDormand) prepara il suo furgone e si mette in viaggio per esplorare uno stile di vita al di fuori della società convenzionale come nomade moderna. Il terzo lungometraggio di Chloé Zhao vede protagonisti anche i veri nomadi Linda May, Swankie e Bob Wells come mentori e compagni di Fern nella sua esplorazione attraverso il paesaggio del West americano".



In Nomadland troveremo anche David Stratheirn, per una data d'uscita ancora da ufficializzare. Fateci sapere cosa ne pensate di questo breve ma evocativo e affascinante teaser, come sempre nei commenti.