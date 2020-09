Nomadland: il film con Frances McDormand vince anche il Toronto Film Festival

Nomadland ha conquistato anche il premio del pubblico, ovvero il riconoscimento maggiore, all'ultimo Toronto International Film Festival. La pellicola diretta da Chloé Zhao e interpretata da una fantastica Frances McDormand si mette così in pole position per quanto riguarda una possibile nomination ai prossimi Premi Oscar per il miglior film.

Dopo aver trionfato a Venezia con la vittoria del Leone d'Oro, un altro prestigioso riconoscimento per il film della regista che prossimamente sarà sugli schermi di tutto il mondo con il film Marvel Gli Eterni. La Zhao ha tenuto a ringraziare personalmente il pubblico di Toronto tramite un videomessaggio: "Non possiamo fare queste cose senza di voi. Il cinema è condivisione". La regista ha anche ringraziato quanti hanno visto il suo film da casa, in quanto per questa edizione era possibile accedere alla visione dei film in calendario direttamente da streaming.

Gli altri film premiati in quest'ultima edizione del Toronto International Film Festival sono stati One Night in Miami di Regina King (anche questo presente alla Mostra di Venezia) e Beans di Tracey Deer. Nella sezione documentari, il premio del pubblico è andato a Inconvenient Indian, mentre il premio Midnight Madness è stato assegnato a Shadow in the Cloud di Roseanne Liang.

Di seguito la sinossi ufficiale di Nomadland: "In seguito al collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, Fern (McDormand) prepara il suo furgone e si mette in viaggio per esplorare uno stile di vita al di fuori della società convenzionale come nomade moderna. Il terzo lungometraggio di Chloé Zhao vede protagonisti anche i veri nomadi Linda May, Swankie e Bob Wells come mentori e compagni di Fern nella sua esplorazione attraverso il paesaggio del West americano".