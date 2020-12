Nomadland, due nomination agli Oscar sarebbero da record per Frances McDormand: ecco quali

Dopo il Leone d'Oro allo scorso Festival di Venezia, Nomadland di Chloé Zhao sembra uno dei film favoriti anche per la Notte degli Oscar 2021. Con due nomination in particolare, Frances McDormand potrebbe entrare nella storia: oltre che protagonista della pellicola, infatti, è ufficialmente accreditata anche tra i produttori.

Questo significa che, se Nomadland finisse tra i candidati al miglior film e lei fosse nominata nella categoria delle attrici (due ipotesi che, al momento, sembrano quasi una formalità), Frances McDormand sarebbe la prima donna nella storia a concorrere, nello stesso anno e con lo stesso film, a due degli Oscar più importanti.

Vincendo la statuetta come migliore attrice, inoltre, McDormand raggiungerebbe un ristretto gruppetto di leggende del cinema tre volte premiate: Ingrid Bergman, Walter Brennan, Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson e Meryl Streep. Davanti a lei resterebbe soltanto Katherine Hepburn, con quattro Oscar.

Sono due, invece, le donne che hanno ricevuto la nomination sia come attrici che come produttrici, ma in edizioni diverse: Barbra Streisand (nel 1968 vincitrice con Funny Girl e nel 1991 nominata con Il principe delle maree) e Oprah Winfrey (nominata come attrice non protagonista nel 1986 per Il colore viola e come produttrice nel 2014 con Selma). A loro potrebbe unirsi Margot Robbie, che con Tonya ha già sfiorato la "doppietta" (fu nominata come attrice, ma il film, di cui era anche produttrice, non rientrò tra i finalisti), grazie a Promising Young Woman.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer di Nomadland, e al nuovo poster ufficiale del film.