Nomadland, Chloe Zhao nella storia: il film trionfa agli annuali DGA Awards

Mancano pochissime ore ai BAFTA inglesi, e mentre Nomadland di Chloe Zhao è già il favorito per portarsi a casa la statuetta come Miglior Film, il drammatico e potente road movie dell'autrice del prossimo Gli Eterni targato Marvel Studios entra nella storia grazie alla vittoria della regista ai Directors Guild of America Awards.

La Zhao entra così nella storia del premio per essere la seconda donna dopo Kathryne Bigelow a vincere l'ambito riconoscimento e la prima donna asiatica in assoluto a ricevere un DGA Award.



Protagonista del film è il Premio Oscar Frances McDormand (Tre Manifesti a Ebbing) e il progetto è stato premiato lo scorso settembre con il Leone D'oro al Miglior Film alla 77° edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, con regista e protagonista presenti nella splendida ed evocativa cornice del Lido. Da quel momento, il film ha ottenuto anche diversi altri riconoscimenti: due Golden Globe, 4 NSFC Award e 3 Satellite Awards.



Di seguito la sinossi ufficiale: "In seguito al collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, Fern (McDormand) prepara il suo furgone e si mette in viaggio per esplorare uno stile di vita al di fuori della società convenzionale come nomade moderna. Il terzo lungometraggio di Chloé Zhao vede protagonisti anche i veri nomadi Linda May, Swankie e Bob Wells come mentori e compagni di Fern nella sua esplorazione attraverso il paesaggio del West americano".



Nel cast di Nomadland troviamo anche David Stratheirn, per una data d'uscita italianaprevista il prossimo 30 febbraio 2021 su Disney+, all’interno di Star, sesto brand del servizio di streaming online della Casa di Topolino.