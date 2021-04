Nomadland, 5 curiosità sul film premiato agli Oscar da oggi su Disney+

Oggi nella sezione Star di Disney+ debutta Nomadland, l'acclamata pellicola di Chloe Zhao con protagonista Frances McDormand premiata con il Leone D'oro al Festival di Venezia e fresca vincitrice all'edizione 2021 degli Oscar. In occasione della sua uscita, ecco 5 curiosità da non perdere sull'opera della regista de Gli Eterni.

Il film è basato sul libro Nomadland - Un racconto d'inchiesta , scritto dalla giornalista Jessica Bruder e pubblicato nel 2017. A partire da un servizio sulle moltissime persona che in America si ritrovano a dover scegliere tra il pagare l'affitto e mettere del cibo sotto i denti, il libro è incentrato su Linda May, una nonna di 64 anni che vive viaggiando nella sua Jeep.

Con la sua vittoria nella categoria della categoria della miglior regista agli Oscar 2021, la Zhao è diventata la seconda donna della storia a ricevere tale riconoscimento dopo Kathryn Bigelow (The Hurt Locker), e di conseguenza la prima di origini asiatiche.

Gran parte dei membri del cast non sono attori professionisti, ma reali nomadi o gente del posto in cui si è svolta la produzione. Tra questi la già citata Linda May, Charlene Swankie e Bob Wells, i quali hanno mantenuto i loro nomi reali anche all'interno del film.

Frances McDormand ha dormito realmente nel suo van durante un certo periodo delle riprese, ma ad un certo punto ha smesso perché "è molto meglio fare finta di essere esausti piuttosto che esserlo realmente", come ha spiegato lei stessa all'Hollywood Reporter.

Empire, la città aziendale del Nevada presente nel film, è un luogo reale che un tempo era di proprietà della US Gypsum Corporation. Nel 2011 ha chiuso la miniera a causa del calo di domanda del cartongesso, costringendo di punto in bianco i circa 300 residenti della città a fare le valige e lasciare il posto.

