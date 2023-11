Nolan vuole tornare ai grandi franchise dopo Oppenheimer? 'Sono aperto a tutto'

L'ultima opera del regista Christopher Nolan Oppenheimer sta facendo i fuochi d'artificio al botteghino. Si parla infatti di un possibile sorpasso del miliardo! Ma si guarda sempre avanti e si pensa già al futuro: qual è quello di Nolan?

In una recente intervista con Variety il regista Christopher Nolan ha parlato del suo panorama registico futuro: "Le idee arrivano da ogni dove. Ho fatto un remake, ho realizzato adattamenti da fumetti e romanzi, e ho scritto sceneggiature originali. Sono aperto a tutto. Ma come scrittore e regista, qualsiasi cosa faccia, devo sentirla completamente mia. Devo renderla originale per me: Il seme iniziale di un'idea può venire da altrove, ma deve passare attraverso le mie dita su una tastiera e uscire solo attraverso i miei occhi".

Insomma, davanti a sé sembra esserci una rosa di possibilità molto ampia. Ma la condizione è che qualsiasi progetto, anche se non originato da lui stesso, deve passare necessariamente 'attraverso' la sua persona.

Più avanti nell'intervista viene chiesto al regista se ha visto The Batman. Nolan ha risposto in maniera molto furba, o meglio....non ha risposto: "Se cominciassi a parlare di film tratti da fumetti, sarebbe l'unica cosa a cui qualcuno presterebbe attenzione nell'articolo".

