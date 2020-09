Nolan vuole John David Washington come Green Lantern, ma avvisa: 'Con DC Films ho chiuso'

Nel corso di una recente intervista promozionale per il suo nuovo film Tenet, il regista e sceneggiatore Christopher Nolan ha avuto modo di rievocare il suo passato in casa DC Films, sponsorizzando il suo protagonista John David Washington come prossimo supereroe.

In un'intervista virtuale con Geeks of Color, infatti, è stato chiesto a Washington se fosse interessato a interpretare Green Lantern. L'attore, come potete vedere nel video disponibile nel link della fonte, ha prontamente girato la domanda su Nolan, rispondendo: "Chiedetelo a lui".

Nolan, smarcandosi con altrettanta prontezza, ha dichiarato che il Protagonista di Tenet "sarebbe una scelta eccellente" per il ruolo di Lanterna Verde, ma prima di poter dare adito a speculazioni su un film di Green Lantern diretto da Nolan e con John David Washington nel ruolo principale, il regista si è limitato ad aggiungere: "Penso che i miei giorni DC siano finiti".

Ricordiamo che attualmente HBO Max sta lavorando ad una serie tv su Green Lantern, mentre per quanto riguarda la sala cinematografica il DCEU dovrebbe ancora essere a lavoro sul chiacchierato film Green Lantern Corps. Entrambi i progetti mirano a rivitalizzare il franchise di Lanterna Verde dopo che il film di Ryan Reynolds del 2011 è stato stroncato sia dai fan che dalla critica.

Cosa ne pensate di Washington nei panni della Lanterna Verde John Stewart? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un saggio su Tenet e il cortocircuito dell'immagine.