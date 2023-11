Nolan vuole che compriate il Blu-ray di Oppenheimer: 'Nessuna piattaforma ve lo ruberà'

Nonostante la mancanza di una Nolan Cut per Oppenheimer e, più in generale, di scene cancellate, il regista del biopic invita caldamente ad acquistare il Blu-ray. Il motivo? Evitare che le piattaforme di streaming "malvagie" si approprino del film.

Ad avvalorare il pensiero è la cura editoriale da parte di Christopher Nolan: "Ovviamente, Oppenheimer è stato un viaggio molto lungo per noi, perciò è giunto il momento di commercializzare la versione casalinga. Ci ho lavorato duramente, e per svariati mesi. Come molti sanno già, amo la sala cinematografica e do il massimo per regalare l'esperienza migliore possibile, ma il Blu-ray è altrettanto importante". Ecco spiegata la necessità di creare una versione tangibile. Nello specifico, "stavolta abbiamo dedicato molta cura e attenzione al prodotto, cercando di tradurre nel migliore dei modi la fotografia e il suono in formato digitale".

E i vantaggi non terminano qui: oltre a impedire che "un servizio di streaming malvagio possa rubarti il prodotto", infatti, "possederlo in casa e posizionarlo ben in vista sullo scaffale" sarà una gioia per gli appassionati!

Basata sulla biografia di Kai Bird e Martin J. Sherwin (Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica), la pellicola ha incassato oltre 948 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando così il biopic col maggior incasso nella storia del cinema. Nel prestigioso cast, ricordiamo attori del calibro di Cilliam Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr. e Florence Pugh.

Siamo sicuri che il Blu-ray riuscirà a omaggiare al meglio il prodotto, fino a eguagliare (e in parte superare) l'esperienza in sala. A proposito: non perdetevi la nostra recensione di Oppenheimer, un pezzo importante nella storia recente del medium.