Tra Nolan e Villeneuve c'è un legame 'segreto': lo svela la star di Oppenheimer

Christopher Nolan e Denis Villeneuve sembrano avere molto in comune. Dalla passione per i film in pellicola alla straordinaria capacità di realizzare film acclamati da critica e pubblico. Al momento stanno ricevendo elogi per i loro due ultimi film, Oppenheimer e Dune - Parte due. Ne ha parlato anche un fidato attore di entrambi.

David Dastmalchian reciterà in Murderbot per Apple ma ha partecipato anche a Oppenheimer. L'attore ha ricordato le proprie esperienze con i due registi, spiegando di aver ricevuto richieste di informazioni simili da parte di Nolan e Villeneuve. Ecco le sue parole a The Hollywood Reporter:"Una delle prime cose che Villeneuve mi disse sul set di Prisoners fu 'Voglio sentire la tua esperienza in Il cavaliere oscuro. Voglio sapere com'è stato lavorare con Christopher Nolan'. E poi, dieci anni dopo aver girato Prisoners, mi ritrovo riunito con Christopher Nolan sul set di Oppenheimer, parlando di quanto ama il lavoro di Denis Villeneuve. Era lui a farmi domande sulle mie esperienze sul set con il nostro amico Denis. Quindi, sapere di essere un minuscolo filo tra questi due artisti ho trovato che fosse un momento di vita straordinariamente affascinante".



Dastmalchian si è soffermato sulla longeva relazione creativa costruita con Nolan:"Da attore teatrale di Chicago, la prima volta che mi sono trovato sul set è stata in Il cavaliere oscuro e ora, dopo tutti questi anni, faccio parte di Oppenheimer, e sto vedendo l'impatto che sta avendo sul pubblico, sul pubblico, sulla cultura, sulla società e sulla storia del cinema. Credo sia una parte molto importante della storia del cinema e quindi mi ha reso molto nostalgico".



Non perdetevi sul nostro sito la recensione di Oppenheimer, l'ultimo film diretto da Christopher Nolan.

Su Kung Fu Panda 1,3 (Box è uno dei più venduti di oggi.