Tra Nolan, Scorsese e Scott: quale sarà il film dell'anno?

Dare il patentino di film dell'anno è ovviamente soggettivo e lo si fa anche per diletto, ma visto che siamo qua potremmo fare qualche previsione in attesa di Napoleon su quale regista avrà questo brevetto da incorniciare in cameretta: Ridley Scott, Martin Scorsese o Christopher Nolan?

La scelta di questi tre registi è ovviamente per il loro peso specifico in quanto a importanza nell'attuale mercato cinematografico e, almeno per Martin Scorsese e Ridley Scott, essere parte integrante della Storia del Cinema. Nel 2023 abbiamo infatti avuto Oppenheimer, Killers of the Flower Moon e fra poco Napoleon, ma se dobbiamo parlare di box office e mole di interesse generata è impossibile non dare a Barbie la coppa.

Dato che il film di Greta Gerwig ha giocato un campionato a parte quest'anno, torniamo sui tre biopic che hanno catturato gli interessi di questo 2023. Aspettando la risposta delle sale di Napoleon, c'è da dire che Oppenheimer ha dalla sua un box office stratosferico per un film biografico di tre ore, capace davvero di travalicare i confini e portare al cinema un pubblico molto variegato. Qua la nostra recensione di Oppenheimer se ancora non l'aveste letta.

Killers of The Flower Moon conferma lo status di Martin Scorsese come autore e regista di una caratura davvero "altra", ma facendo una media fra critica e pubblico difficilmente potrebbe spuntarla alla fine di questo mini-gioco. Anche se a noi è piaciuto tantissimo, ve lo raccontavamo nella recensione di Killers of the Flower Moon.

Resta da vedere come andrà Napoleon ma possiamo sbilanciarci e dire che fra questi tre il film dell'anno rimane Oppenheimer, vista anche l'importanza storica e sociale di una pellicola così forte nei temi trattati.

E voi siete d'accordo con noi? Qual è il vostro film dell'anno? Ditecelo nei commenti!