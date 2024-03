Nolan aveva provato una scena di Cillian Murphy in Dunkirk contro il parere degli stunt

Se c'è una cosa che Christopher Nolan fa nei suoi film è mettersi in prima linea, dando lui per primo il 100% per la realizzazione della pellicola. Era successo anche in Dunkirk, quando aveva preso il posto di Cillian Murphy contro il parere degli stunt.

"Non chiederebbe mai a qualcuno di fare qualcosa che non farebbe lui stesso al mille per cento, ma due volte più difficile", così Robert Downey Jr. definisce Christopher Nolan e la sua etica lavorativa. Frase che ben si applica anche a questo aneddoto su Dunkirk, war movie girato da Nolan in cui era presente anche Cillian Murphy.

Proprio lui ha raccontato che dovevano girare una scena che lo riguardava, quella in cui il suo personaggio rimane sulla prua di una nave affondata aspettando i soccorsi, situazione in cui appunto viene ritrovato in Dunkirk. Sapevate tra l'altro che in Dunkirk sono presenti 12 navi che hanno partecipato all'evacuazione?

Tutti gli specialisti della Marina e gli stunt non erano però tranquilli nel far salire Cillian Murphy in quel punto, reputando la cosa abbastanza pericolosa visto che c'era parecchio maltempo durante le riprese.

Christopher Nolan allora ha deciso di mettersi in quella posizione, rimanendo lì per tutto il tempo necessario mentre gli esperti controllavano la fattibilità della scena con il regista a "farla" e poi una volta che tutto era ok lo stesso Nolan ha detto di far salire Cillian Murphy al suo posto.

E voi la sapevate questa? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo alla spiegazione del finale di Dunkirk.

