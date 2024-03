Nolan diventerà Cavaliere dopo Oppenheimer! Il regista riceverà l'onorificenza da Re Carlo

Oppenheimer ha trionfato agli Oscar ma non è l'unica vittoria nel 2024 per Christopher Nolan: il regista infatti diventerà Cavaliere! e sarà onorato da Re Carlo.

Non chiamatelo più Christopher Nolan ma Sir Christopher Nolan: un sogno che si realizza per il regista il cui nome adesso spunta nel prestigioso Ordine del governo britannico. Ma Nolan non è stato il solo a ricevere l'onorificenza: con lui anche la moglie e produttrice Emma Thomas nominata Dama e il co-Ceo di Netflix Ted Sarandos.

Il successo di Oppenheimer non ha lasciato indifferente la Corona che ha investito del prestigioso titolo il regista andando ben oltre la classica nomina che avviene a Buckingham Palace due volte nel corso dell'anno ( durante il compleanno di Re Carlo e nei primi giorni nel 2024). Dopo l'incredibile successo raccolto dalla pellicola, sia al box office che durante la stagione dei premi, sul padre della bomba atomica Robert J. Oppenheimer, nonché direttore del Progetto Manhattan, Christopher Nolan non ha intenzione di fermarsi ma è già proiettato verso la prossima fatica.

Il prossimo film di Nolan potrebbe essere un remake di una serie TV cult, un progetto che appartiene al passato al quale il regista non ha mai smesso di pensare e che finalmente adesso potrebbe avere la sua possibilità!

Su I Cavalieri Dello Zodiaco - Parte 2 -(4 Bd) è uno dei più venduti di oggi.