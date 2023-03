Noise, a sorpresa il thriller psicologico di Netflix in Top 10 nel mondo

Un thriller belga intitolato Noise sta scalando la classifica streaming Netflix sin dall'uscita. Il film di Steffen Geypens attualmente è al terzo posto nella classifica dei lungometraggi in streaming più visti al mondo. Noise si è insinuato nella lista in maniera inaspettata, e ora sembra ben saldo nei piani alti della classifica.

Noise racconta la storia di Matt (Ward Kerremans), un influencer e neo papà che scopre un oscuro segreto nel passato del padre. Mentre inizia ad indagare su ciò che sta accadendo, Matt scopre una moltitudine di drammi familiari scavando maggiormente a fondo nel passato. Sua moglie Liv (Sallie Harmsen) è determinata a tenerlo lontano ma ormai potrebbe essere troppo tardi.



Una popolarità incredibile che non gli ha evitato qualche recensione o commento critico. L'apprezzamento iniziale nei confronti delle premesse del film potrebbero averlo spinto con decisione nella Top 10 di Netflix - nella quale spicca tra le serie il successo di You - ma diversi commenti online lo bollano come un film che non mantiene del tutto le promesse.

In ogni caso il successo di Noise continua e diversi elogi sono stati spesi per il regista, Steffen Geypens, la cui maestria, secondo una recensione su Rotten Tomatoes 'brilla' dietro la macchina da presa.



Inoltre, anche i tre film di Riddick compaiono nella Top 10 Netflix e riportano sulla cresta dell'onda Vin Diesel, assoluto protagonista del franchise cinematografico.