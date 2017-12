Noi siamo Venom nella nuova immagine promozionale dal film

Nonostante il film uscirà soltanto ad ottobre prossimo, alsono apparse le prime immagini promozionali dall'attesissimo adattamento cinematografico dedicato al personaggio di. Potete trovarle tutte dopo il salto.

Nella pellicola, Tom Hardy (Mad Max - Fury Road, Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno) darà il volto al personaggio principale, Eddie Brock/Venom, che abbiamo già potuto vedere in alcune foto dal set in tutti questi mesi.

Nelle immagini promozionali apparse al Comic-Con Experience - e che voi trovate qui sotto - vediamo il primo look di Venom, pressoché identico alla controparte cartacea e non una versione di Agent Venom come, invece, rumoreggiato in questi giorni; interessante, inoltre, è notare che la tagline prevede "Noi Siamo Venom", lasciando presupporre che nel film diretto da Ruben Fleischer l'antieroe parlerà di sé stesso in terza persona.

Il cinecomic, ispirato ai fumetti della Marvel, è interamente prodotto dalla Sony Pictures. Secondo le intenzioni dei realizzatori, questo Venom sarà molto più fedele al fumetto e dovrebbe vedere Carnage come villain principale.

Il personaggio era già stato adattato in Spider-Man 3 di Sam Raimi, con le sembianze dell'attore Topher Grace. Tale versione, però, cosi come il film, non è stata di gradimento né del pubblico né della stampa.