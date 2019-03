Noi: il nuovo film di Jordan Peele potrebbe detronizzare Captain Marvel al box office USA

Stando a quanto riportato dagli analisti di The Wrap Noi, il nuovo film del Premio Oscar Jordan Peele, che ha suscitato interesse e inquietudine fin dalla pubblicazione del primo trailer ufficiale, potrebbe addirittura arrivare a detronizzare Captain Marvel dalla vetta del box office USA.

Distribuito da Universal, il film al giorno di debutto (giovedì 21 marzo) ha guadagnato nel mercato domestico ben $7,4 milioni da 3.150 schermi. I tracker indipendenti hanno previsto che nel suo primo week-end il film dovrebbe guadagnare circa 45-50 milioni di dollari, una cifra ben al di là delle più rosee aspettative della major, che in precedenza si è detta soddisfatta della possibilità di riuscire ad eguagliare le cifre di Get Out, che nel 2017 aveva aperto con $33,3 milioni di dollari nel suo primo week-end di programmazione, dopo aver guadagnato $1,8 milioni dalle anteprime del giovedì.

Un debutto da $50 milioni di dollari collocherebbe Noi nel range di A Quiet Place di John Krasinski, che però aveva guadagnato "solo" $4,3 milioni durante le anteprime del giovedì. Il secondo film di Jordan Peele ha addirittura superato i numeri di The Nun, che aveva incassato $5,4 milioni di dollari dalle anteprime del giovedì per poi concludere il primo week-end di programmazione con ben $53,8 milioni.

Insomma se la cifra stimata dovesse tramutarsi in dato di fatto, allora Captain Marvel sarebbe costretto a cedere il primo posto della classifica, posizione che mantiene da oltre tre settimane.

Il nuovo film di Jordan Peele arriverà in Italia dal prossimo 4 aprile. Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra recensione in anteprima di Noi, nella quale l'opera viene promossa a pieni voti.