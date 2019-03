Noi: Lupita Nyong'o nel nuovo video del film diretto da Jordan Peele

Nelle ultime ore è stato condiviso da Moviefone su Twitter un nuovo video di Noi, film diretto dal regista di Scappa - Get Out, Jordan Peele, con protagonista il premio Oscar Lupita Nyong'o. Noi arriverà nelle sale americane nella giornata di domani, 22 marzo, mentre in Italia dovremo aspettare il 4 aprile per poterlo vedere al cinema.

Il video alterna alcune scene del film, dalle quali traspare sin dalle prime sequenze il terrore dei protagonisti, con quelle del regista, Jordan Peele, che spiega alcune dinamiche della lavorazione, fra cui diverse scene che includono gli attacco che subiscono alcuni personaggi del film all'interno della casa da strane figure che si presentano nel vialetto d'ingresso.



Lupita Nyong'o interpreta Adelaide Wilson, una donna che torna nella sua casa d'infanzia in California per trascorrere le vacanze con il marito e i figli. Molto presto un trauma dal passato della donna torna a galla, fino a diventare autentica paranoia quando le sagome inquietanti di quattro persone si accingono ad entrare in casa.





Jordan Peele è stato premiato con l'Oscar alla miglior sceneggiatura originale nel 2018 grazie allo script di Scappa - Get Out, uno dei film rivelazione della scorsa annata cinematografica, successo che Jordan Peele spera di replicare con Noi. Lupita Nyong'o ha ottenuto il premio Oscar alla miglior attrice non protagonista nel 2014, grazie alla sua performance nel ruolo di Patsey in 12 anni schiavo - qui potete leggere la recensione - di Steve McQueen.