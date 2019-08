Noelle: guardate il logo del primo lungometraggio Disney+ con Anna Kendrick e Bill Hader

Ora che iniziano ad essere confermate le date di lancio di Disney+ e in attesa di nuovi aggiornamenti per gli altri mercati europei, è spuntato online anche il logo di Noelle, il primo lungometraggio live-action che sarà disponibile al lancio della piattaforma di streaming on demand.

Potete trovarlo in calce all'articolo: non è ancora chiaro se si tratta di un'immagine ufficiale, e con ogni probabilità per averne conferma dovremo attendere il prossimo week-end, quando dal 23 al 26 agosto si terrà la D23 Expo.

Noelle è una nuova commedia natalizia fantasy scritta e diretta da Marc Lawrence, e vede la partecipazione di Anna Kendrick nel ruolo di Noelle Claus, figlia di Babbo Natale. Nel cast anche Bill Hader, Billy Eichner, Shirley MacLaine e Julie Hagerty. Il film, quindi lungometraggio di Lawrence (ma il primo senza la partecipazione del suo attore feticcio Hugh Grant) sarà prodotto da Walt Disney Pictures e distribuito sulla piattaforma Disney+. Inizialmente si era pensato ad una distribuzione classica prevista per novembre 2019, ma a febbraio 2018, con l'annuncio della piattaforma di streaming on demand, il film è stato presentato come uno dei prodotti che sarebbero stati disponibili dal lancio del servizio.

Le riprese sono iniziate ad ottobre 2017 e si sono concluse a gennaio 2018 a Vancouver.

Per altre informazioni, recuperate i costi dell'abbonamento a Disney+.