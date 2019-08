Noelle, Anna Kendrick e Bill Hader nel primo poster del film originale Disney+

Dopo la pubblicazione del logo ufficiale di Noelle arrivata qualche giorno fa, ecco che a poche ore dall'inizio del panel dedicato a Disney+ in occasione della D23 Expo arriva online anche il poster ufficiale del film.

Come al solito potete visionarlo in calce all'articolo.

Noelle è una nuova commedia natalizia fantasy scritta e diretta da Marc Lawrence, e vede la partecipazione di Anna Kendrick nel ruolo di Noelle Claus, figlia di Babbo Natale. Co-protagonista el film Bill Hader, che fra poche settimane vedremo in It: Capitolo 2 nei panni di un adulto Richie Tozier.

Nel cast anche Billy Eichner, Shirley MacLaine e Julie Hagerty. Il film, quinto lungometraggio di Lawrence (ma il primo senza la partecipazione del suo attore feticcio Hugh Grant) sarà prodotto da Walt Disney Pictures e distribuito sulla piattaforma Disney+ dal giorno del lancio, ovvero 12 novembre.

Inizialmente si era pensato ad una distribuzione classica prevista per novembre 2019, ma a febbraio 2018, con l'annuncio della piattaforma di streaming on demand, il film è stato presentato come uno dei prodotti che sarebbero stati disponibili per il servizio, saltando quindi la sala cinematografica.

