Noel Gallagher e il no alla soundtrack di Trainspotting: pensava fosse un film sui treni

La battuta sui treni che passano una volta sola nella vita è ovviamente imprescindibile, perché in questo caso è andata proprio così: Noel Gallagher, celeberrimo cantautore degli Oasis, aveva rifiutato di fare la colonna sonora di Trainspotting per... un malinteso, ecco.

Noel Gallagher, ex leader degli Oasis con il fratello Liam, non ha bisogno di presentazioni, soprattutto per quanto riguarda il suo essere molto diretto, per usare un eufemismo, e per dire sempre e comunque quello che pensa.

Durante una puntata di Hot Ones, in cui personaggi del mondo dello spettacolo si raccontano mentre mangiano ali di pollo piccanti, il conduttore gli aveva espressamente chiesto: "È vero che hai rifiutato la colonna sonora di Trainspotting perché pensavi fosse un film noioso su gente che guarda i treni?".

E la risposta è ovviamente sì: "Nessuno me l'aveva detto" aveva commentato Noel Gallagher con qualche f-word qua e là "perché non si chiamava 'eroina... qualcosa', perché non c'era eroina nel titolo? Io non avevo mai sentito parlare di Irvine Welsh, non sono un intellettuale". Irvine Welsh è lo scrittore scozzese dal cui romanzo prende le mosse Trainspotting di Danny Boyle, che evidentemente Noel Gallagher non conosceva. Proprio Irvine Welsh ha parlato del musical teatrale di Trainspotting.

"Trainspotting, sull'avvistamento dei treni? No, amico, va bene così" aveva chiuso la questione il cantante "ma non potevo immaginare che sarebbe stato uno dei film britannici più belli di sempre".

Tra l'altro Ewan McGregor faceva vedere la scena del gabinetto di Trainspotting ai figli, se volete qualche altra curiosità sul film.

