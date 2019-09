Nobody: Universal fissa la data d'uscita del nuovo action-thriller con Bob Odenkirk

Secondo quanto confermato da Deadline, la Universal avrebbe fissato la data d'uscita di Nobody, nuovissimo action-thriller con protagonista assoluto Bob Odenkirk, star di Better Call Saul.

La pellicola, descritta come un incrocio tra John Wick e Un giorno di ordinaria follia, esordirà nelle sale statunitensi il 14 agosto 2020.

Odenkirk interpreterà Hutch Mansell, il classico tipo ordinario e tranquillo che non nota nessuno. Un padre che abita nelle periferie della città, marito premuroso. Un perfetto signor nessuno. Quando però due ladri irrompono nella notte nella sua casa, l'incidente innesca in Hutch una rabbia troppo a lungo repressa che lo mette su un sentiero brutale che disvelerà alcuni inquietanti e oscuri segreti che aveva combattuto per lasciarsi alle spalle.

Il film, scritto da Derek Kolstad, lo sceneggiatore dietro il successo di John Wick con Keanu Reeves, è diretto da Ilya Naishuller, già alla regia di Hardcore! (il film interamente girato in prima persona con Sharlto Copley).

Dopo aver raggiunto la notorietà con Breaking Bad nel ruolo dell'avvocato criminale Saul Goodman, Odenkirk ha ottenuto una serie tutta per il suo personaggio, Better Call Saul, di cui deve uscire prossimamente la quinta e ultima stagione su Netflix; da allora è apparso anche in importanti film d'autore come Nebraska di Alexander Payne, The Disaster Artist di James Franco e The Post di Steven Spielberg.

Di recente ha fatto parte del cast di Undone, serie di Amazon Prime Video creata dall'autore di BoJack Horseman, Raphael Bob-Waksberg e di cui potete leggere la nostra recensione.