Nobody, Bob Odenkirk protagonista delle prime foto del film prodotto da David Leitch

Entertainment Weekly! ci mostra le prime immagini provenienti dall'action thriller Nobody, il film prodotto da David Leitch che vede protagonista Bob Odenkirk.

Non chiamatelo più Saul... Almeno non per questo film.

Bob Odenkirk diventa Hutch Mansell "un modesto uomo di famiglia che non reagirà al massimo delle sue capacità durante un irruzione in casa propria. Ma la vergogna e il senso di colpa per non aver saputo gestire la situazione si trasformerà in una bruciante sete di vendetta, e metterà a punto delle abilità letali che gli permetteranno di ottenerla, mettendo però a rischio la propria famiglia".

“Le prendo davvero di santa ragione in questo film" ha affermato l'attore "Volevo davvero spingermi al di là della mia comfort zone".

La pellicola, che uscirà il prossimo 19 febbraio, è frutto proprio din un'idea del protagonista di Better Call Saul, che ha rivelato di aver subito diverse irruzioni in casa negli anni passati.

Diretto da Ilya Naishuller (Hardcore!, Biting Elbows) e scritto da Derek Kolstad (John Wick, The Falcon and The Winter Soldier), prodotto da David Leitch (Atomica Bionda, Deadpool 2) e dallo stesso Odenkirk, Nobody vedrà nel cast anche Christopher Lloyd, Connie Britton, Gage Munroe, Colin Salmon e J.P. Manoux.

Cliccando sul link fonte in calce alla notizia, potrete trovare le prime immagini del film in esclusiva per EW!.