Nobody, Bob Odenkirk come John Wick nel trailer del nuovo film del regista di Hardcore

È grazie a un'esclusiva IGN America che possiamo mostrarvi il primo, promettente e fantastico trailer ufficiale dell'atteso Nobody, nuovo action thriller vietato ai minori diretto dal regista di Hardcore e scritto dallo sceneggiatore di John Wick che trasforma Bob Odenkirk in una micidiale macchina di vendetta.

In Nobody, Bob Odenkirk diventa Hutch Mansell, descritto come "un modesto uomo di famiglia che non reagisce al massimo delle sue capacità durante un'irruzione in casa propria. La vergogna e il senso di colpa per non aver saputo gestire la situazione si trasforma però in una bruciante sete di vendetta, talmente forte da mettere a punto delle abilità letali che gli permetteranno di ottenerla, mettendo però a rischio la propria famiglia".



Diretto da Ilya Naishuller (Hardcore!, Biting Elbows) e scritto da Derek Kolstad (John Wick, The Falcon and The Winter Soldier), prodotto da David Leitch (Atomica Bionda, Deadpool 2) e dallo stesso Odenkirk, Nobody vede nel cast anche Christopher Lloyd, Connie Britton, Gage Munroe, Colin Salmon e J.P. Manoux.



L'uscita del film è prevista adesso nelle sale americane il prossimo 26 febbraio 2021. Non ci sono ancora notizie su di un'eventuale distribuzione italiana, cinematografica o streaming.



