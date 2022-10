Nobel per la letteratura a Annie Ernaux: l'autrice ospite alla Festa del Cinema di Roma

L’Accademia di Svezia ha assegnato oggi giovedì 6 ottobre, il premio Nobel per la Letteratura 2022 ad Annie Ernaux, pluripremiata autrice francese già insignita nel 2016 del Premio Strega europeo per il suo romanzo "Gli anni".

La scrittrice sarà ospite della diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma, durante il quale presenterà documentario Les Annees super 8, realizzato assieme al figlio David Ernaux-Briot.

Con quest’opera, Annie Ernaux apre il baule dei ricordi grazie a una serie di video amatoriali girati tra il 1972 e il 1981, quando suo marito Philippe Ernaux comprò una cinepresa Super-8 per filmare la loro vita e quella dei loro due giovani figli. Les Annees super 8 è un lavoro intimo che incorpora non solo il trascorrere del tempo della vita della scrittrice e della sua famiglia, ma anche quello di mezzo secolo di storia, intercettando gli affascinanti e tumultuosi cambiamenti in atto nella Francia e nel mondo di quegli anni.

Ricordiamo che la regista e fumettista iraniana Marjane Satrapi, autrice dell'acclamato film d'animazione Persepolis, presiederà la giuria del Concorso Progressive Cinema, la nuova sezione competitiva della Festa del Cinema di Roma. Sarà affiancata dall’attore e regista Louis Garrel, i registi Juho Kuosmanen e Pietro Marcello e la produttrice Gabrielle Tana. La giuria assegnerà ai film del Concorso Progressive Cinema i seguenti riconoscimenti: Miglior Film, Gran Premio della Giuria, Miglior regia, Miglior sceneggiatura, Premio “Monica Vitti” alla Miglior attrice, Premio “Vittorio Gassman” al Miglior attore e il Premio speciale della Giuria, a scelta fra le categorie fotografia, montaggio e colonna sonora originale. La Festa del Cinema ospiterà inoltre il Premio “Ugo Tognazzi” alla Miglior commedia che sarà assegnato da una giuria presieduta dal cineasta Carlo Verdone e composta dall’attrice Marisa Paredes e dall’autrice e attrice Teresa Mannino. L’opera vincitrice sarà scelta fra i titoli in programma nelle sezioni Concorso Progressive Cinema e Freestyle.

