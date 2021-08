Noah's Shark, non è uno scherzo: squali e Arca di Noè nel trailer più folle dell'estate!

La celeberrima storia della Bibbia rinasce in una nuovissima interpretazione grazie a Noah's Shark, horror a tema squali della Wild Eye Releasing che è probabilmente la cosa migliore che vedrete quest'estate.

Grazie ad un titolo geniale che gioca sulla Noah's Ark, ovvero la mitologica Arca di Noè, Noah's Shark racconterà la storia di un telepredicatore in cerca di fama e notorietà che, insieme alla sua troupe cinematografica, parte alla ricerca della leggendaria Arca: il gruppo, purtroppo per loro e per fortuna per noi, scopre che l'Arca esiste davvero ma è sia protetta sia da un'antica maledizione che custodita da un enorme squalo bianco preistorico.

Nel cast Jeff Kirkendall, Tim Hatch, Jamie Morgan, Samantha Coolidge e Ryan Dalto, diretti dal regista Mark Polonia: il suo curriculum, che include tra gli altri anche Sharkenstein e Virus Shark, è tutto un programma. All'interno dell'articolo potete visionare il trailer ufficiale del progetto, in uscita a novembre: si, è tutto vero, no, non è uno scherzo, Noah's Shark esiste sul serio e presto sarà tra noi. Che il cinema di serie z abbia trovato l'erede definitivo della saga di Sharknado? Staremo a vedere.

Per rifarvi gli occhi, ehm, per altri approfondimenti, ecco il nostro Everycult su Lo squalo; inoltre, date un'occhiata al nostro speciale sui migliori film di squali da recuperare.