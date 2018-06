Noah Hawley ha quasi terminato lo script di Dottor Destino... ma il film è 'fermo'

Lo scorso anno, un po' a sorpresa, al San Diego Comic-Con, Noah Hawley (già showrunner della serie sempre ispirata ai fumetti della Marvel, Legion), ha confermato di star sviluppando (con la possibilità di dirigere) una pellicola totalmente dedicata al personaggio del Dottor Destino, iconico supercattivo dei Fantastici Quattro.

Da allora abbiamo sentito parlare poco o niente del progetto, con svariati piccoli update in merito che non portavano avanti la situazione o il progetto. Oggi è Vulture a parlare con Noah Hawley il quale dà, almeno inizialmente, un aggiornamento piuttosto importante: "Ho finito di scrivere una sceneggiatura che a me piace molto, e alla Fox è piaciuta molto. Ma ha ancora bisogno di qualche rimaneggiamento".

Ma sebbene questo piccolo update sia piuttosto positivo, Hawley conferma che il progetto potrebbe venir anche cancellato improvvisamente per via della possibile acquisizione della Fox da parte della Walt Disney Pictures: "So che c'è un po' di incertezza sul progetto, visto il potenziale dell'acquisizione Disney e il fatto che la Marvel possa riprendersi i diritti degli X-Men e dei Fantastici Quattro. Potrebbero avere un loro piano per questi personaggi. Quindi, almeno per ora, credo ci sia un po' di incertezza".

Dottor Destino è già stato adattato due volte per il grande schermo, con scarso successo.