Noah Hawley di Legion e Fargo in trattative finali per scrivere e dirigere Star Trek 4

Come riportata in queste ultime ore il sempre affidabile e puntuale Deadline, la Paramount Pictures è entrata in trattative finali (praticamente cosa certa) con il brillante e richiestissimo Noah Hawley (Legion, Fargo, Lucy in the Sky) per affidargli la sceneggiatura e la regia del tanto a lungo rimandato Star Trek 4.

Stando alle informazioni condivise in esclusiva dall'outlet americano, Hawley dovrebbe anche produrre il progetto attraverso la sua 26 Keys, affiancandosi dunque alla Bad Robot di J.J. Abrams. Per il resto non c'è molto altro da aggiungere, se non che torneranno sicuramente gli interpreti principali del franchise, che sono Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg e Karl Urban.



Prima di mettersi al lavoro sul quarto capitolo di Star Trek, comunque, Hawley finirà i lavori sull'attesissima quarta stagione di Fargo, attualmente in produzione in casa FX e che vedrà tra i protagonisti Chris Rock e anche il nostro Salvatore Esposito (Gomorra). Il film non sarà comunque il suo debutto cinematografico, perché l'esordio è avvenuto proprio quest'anno con Lucy in the Sky, uscito in america il 4 ottobre.



Insieme a Star Trek 4, ricordiamo che la Paramount Pictures sta lavorando anche a uno Star Trek rated-r di Quentin Tarantino, che proprio il regista di C'era una volta a Hollywood potrebbe addirittura finire per dirigere, anche se al momento è tutto aleatorio a causa dei tanti progetti e delle tante incertezze sulla carriera futura del cineasta.