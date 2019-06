Noah Hawley incontra Kevin Feige: una nuova speranza per il film su Doctor Doom?

Dopo l'acquisizione di Fox da parte della Disney, il progetto su Doctor Doom sembrava si stesse del tutto arenando ma ora lo showrunner di Legion, Noah Hawley, è tornato a parlare dell'argomento, dopo esser stato a colloquio con il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige. Potrebbe esserci una nuova speranza per Doctor Doom?

Nonostante fosse impegnato a discutere della terza e ultima stagione di Legion con The Hollywood Reporter, serie FX di cui è showrunner, Noah Hawley ha svelato di aver incontrato recentemente il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, fornendo un interessante aggiornamento su Doctor Doom, uno dei progetti a rischio dopo l'acquisizione della Fox.

"Mi sono incontrato di recente con il presidente di Marvel Studios, Kevin Feige, e gli ho detto che mi considero una sorta di reparto 'ricerca e sviluppo' della Marvel. So che il genere può fare tutte queste cose meravigliose che gli Avengers stanno facendo. Ma il mio pensiero è: possiamo fare altro con questo materiale? Possiamo renderlo surreale? Possiamo renderlo musicale? Non sono espedienti ma tutte queste tecniche ti aiutando a porti nella prospettiva soggettiva dei personaggi"



Dopo aver spiegato le tematiche della conversazione - principalmente legata ai fumetti, Noah Hawley ha parlato di Doctor Doom:"Ho scritto una sceneggiatura di Doctor Doom, una storia con un anti-eroe che mi piace davvero, speriamo di farcela. Sto cercando di uscire dall'ultimo film realizzato e da serie come Legion e Fargo".

Difficile immaginare che possano davvero aver parlato di Doctor Doom ma è lecito dire che possano aver trattato la questione, soprattutto dopo che Feige ha espresso il suo interesse per la sceneggiatura; Feige ammette che gli X-Men erano rimasti impressi nella sua testa, fin da piccolo.

La notizia bomba è quella dell'interesse di Kevin Feige e di Marvel Studios nei confronti di Keanu Reeves; l'attore si lancerà in quest'avventura?