Noah Hawley garantisce che il suo stand-alone su Dottor Destino è 'pronto'

Parlando con Deadline Noah Hawley, acclamato autore di serie televisive di successo come Fargo e Legion, ha fatto luce sullo stato di uno dei suoi progetti più chiacchierati, il film stand-alone su Dottor Destino.

Lo sceneggiatore/regista ha iniziato a lavorare al progetto per conto della Fox, ma ora che i diritti di sfruttamento cinematografico del personaggio, celebre villain dei Fantastici Quattro ma anche degli eroi Marvel in generale, sono tornati in mano ai Marvel Studios di Kevin Feige dopo la fusione fra Disney e Fox, il film è un po' scomparso dai radar.

Ora all'improvviso non solo riappare, ma per Hawley è addirittura pronto.

"Ora come ora Legion è finita e il film su Dottor Destino è pronto, quindi credo che mi prenderò un po' di temp libero perché qualcuno mi ha detto che esiste la parola 'vacanza', un termine usato per quando non lavori che ha un suono particolarmente interessante per me".

Con il termine "pronto" l'autore ha fatto riferimento - ovviamente - alla sceneggiatura, e per quanto riguarda l'effettiva realizzazione del progetto Hawley ha specificato che dovrà incontrarsi con i Marvel Studios.

"Ho bisogno di fermarmi un attimo e poi tornare da loro e fargli sapere che mi piacerebbe farlo davvero, capire se è qualcosa di fattibile. Soprattutto dovrei capire se hanno già in atto un piano su cosa fare con quei personaggi o se sono aperti al mio tipo di visione su cosa fare con quei personaggi. Ma credo tocchi a me andare da loro, e non il contrario, immagino che dovrei essere io a convincerli. Cercherò di farlo non appena terminate le vacanze."

Come sappiamo durante il Comic-Con di San Diego del mese scorso, la lista di presentazione dei Marvel Studios per i progetti di Fase 4 del MCU non ha incluso un film sui Fantastici Quattro, rimandati molto probabilmente alla Fase 5: in teoria ciò darebbe a Hawley tutto il tempo necessario per presentare il suo progetto a Feige.

Naturalmente vi terremo aggiornati.

