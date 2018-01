Noah Hawley aggiorna sul film del Dottor Destino post-acquisizione Disney

Il papà televisivo dell'acclamato Legion , serial televisivo incentrato sul celebre personaggio dei fumetti della, ha parlato di un altro progetto a cui sta lavorando e che potrebbe aver subito dei cambiamenti nel corso di queste ultime due settimane.

Un po' a sorpresa, infatti, Noah Hawley aveva annunciato di star lavorando, per la Fox, ad una pellicola stand-alone totalmente dedicata al personaggio del Dottor Destino, storico villain dei Fantastici Quattro. In seguito all'acquisizione da parte della Walt Disney Pictures della Twentieth Century Fox, in molti si sono domandati se questo progetto fosse o meno sopravvissuto.

Intervistato a riguardo, Hawley ha chiarito: "Non ho avuto una singola chiacchierata riguardo Destino post-acquisizione. Stiamo ancora cercando un periodo di tempo - probabilmente un anno - per sviluppare questo progetto. A livello di corporazioni, chissà... quali discussioni avremo, ma finché continueremo, andrà bene. Non so. Ho aspettato che il telefono squillasse per sapere qualche opinione in merito. Per me, è soltanto business, come sempre".

Certo bisogna dire che una pellicola stand-alone su Destino, che possa narrare le sue origini e le sue mille sfaccettature, potrebbe essere un buon punto di partenza per l'ingresso del villain nel Marvel Cinematic Universe. Chissà cosa accadrà. Vi terremo aggiornati!