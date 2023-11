Noah Hathaway compie 52 anni: 'La Storia Infinita? Alla fine decisi di adottare Artax'

Lo splendido e commovente rapporto tra Atreiu e Artax è senza dubbio una delle prime cose a venirci in mente quando pensiamo a La Storia Infinita: non tutti, però, sanno che proprio uno dei cavalli utilizzati per le riprese fu causa di un bel po' di problemi decisamente seri per l'allora giovanissimo Noah Hathaway.

L'attore di Atreiu, che oggi compie 52 anni, fu infatti coinvolto sul set in un incidente durante il quale un cavallo gli schiacciò delle vertebre, dando il via ad una vera e propria via crucis di ospedali e cure di vario genere durata anni: il finale della storia, però, rivela il cuore d'oro del nostro Noah.

"Ho avuto problemi finanziari dopo un incidente sul set de La Storia Infinita. Un cavallo mi schiacciò due vertebre e fui costretto a passare anni tra casa e ospedali. Le cure costarono quasi 1 milione di dollari. Anche se ho tanti problemi ed interventi chirurgici, alla fine delle riprese ho deciso di adottare Artax" sono state le parole dell'attore.

Tutto è bene quel che finisce bene, insomma, ma siamo sicuri che quel periodo sia stato tutt'altro che facile per il protagonista di uno dei film fantasy più amati di tutti i tempi! Per saperne di più, comunque, vi rimandiamo al nostro speciale su La Storia Infinita.