Noah e le differenze dalla Bibbia: il controverso 'adattamento' di Darren Aronofsky

Questa sera su Nove va in onda Noah, il kolossal fantasy-biblico diretto da Darren Aaronfsky con protagonisti Russell Crowe, Jennifer Connelly ed Emma Watson che prima ancora della sua uscita nelle sale attirò una pioggia di critiche da parte di diverse associazioni cristiane.

Preoccupata per l'accoglienza della pellicola, che racconta la celebre storia dell'Arca di Noè, Paramount Pictures organizzò infatti dei test screening di tre versioni differenti del film, nessuna delle quali approvate dal regista, che non piacquero affatto agli spettatori cristiani.

"Ero arrabbiato, ovviamente. Nessuno mi aveva mai fatto una cosa del genere" disse al tempo Aaronosky, che inizialmente non era al corrente dell'esistenza di queste versioni alternative. "Immagino che se avessi fatto commedie o film horror, mi sarebbero state d'aiuto. Ma nei drammi è una questione molto, molto difficile. Non sono mai stato d'accordo."

Dopo aver discusso con il regista, lo studio decise infine di distribuire nelle sale il cut originale realizzato da Aronofsky. "Hanno provato a farlo a modo loro, ma alla fine sono tornati indietro. La mia versione del film non è stata testata. È quella che abbiamo scritto e per cui ci è stato dato il via libera" spiegò il regista.

Il film, lo ricordiamo, sarà trasmesso sul canale Nove alle ore 21.15.