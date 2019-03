Noah Centineo in trattative per il ruolo da protagonista in Masters of the Universe

"Per il potere di Grayskull...". A quanto pare, con le riprese di Masters of the Universe fissate per questo luglio, stanno iniziando i primi casting di questo atteso reboot cinematografico a lungo rimandato.

Come conferma il sito The Wrap, l'attore Noah Centineo sarebbe attualmente in trattative per interpretare il protagonista, il personaggio di He-Man, all'interno della pellicola. Il film è una grossa priorità per la Sony, dopo aver quasi perso i diritti di sfruttamento tempo fa ed ha affidato ad Art Marcum & Matt Holloway (Iron Man) la stesura della sceneggiatura, che hanno firmato insieme ai fratelli Nee.

Fino a qualche tempo fa, il progetto è stato sviluppato da David S. Goyer, il quale aveva anche scritto la pellicola ma, dopo svariate false partenze, il filmaker ha deciso di abbandonare la pellicola. Nonostante questo, Goyer dovrebbe restare a bordo come produttore esecutivo.

L'attore si è fatto conoscere grazie al film romantico Tutte le volte che ho scritto ti amo e sarà nel cast del reboot dedicato alle Charlie's Angels in arrivo a novembre nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Basata sulla popolare linea di giocattoli della Mattel lanciata negli anni '80, Masters of the Universe è incentrato sul Principe Adam che, usando la Spada del Potere, si trasforma nell'eroico guerriero He-Man. Insieme ai suoi amici, He-Man difende il regno di Eternia dal malvagio Skeletor. Fu realizzato un film sul personaggio già nel 1987, divenuto un cult, che vedeva Dolph Lundgren nel ruolo di He-Man e Frank Langella come Skeletor; Courtney Cox, in uno dei suoi primi ruoli cinematografici, aveva una parte nella pellicola.