Noah Baumbach, il regista firma un accordo pluriennale con Netflix: i dettagli

Noah Baumbach ha firmato ufficialmente un contratto pluriennale con Netflix, con il quale ha già avviato il progetto dell'adattamento di Rumore bianco, il romanzo satirico di Don DeLillo, che vedrà protagonisti Adam Driver e Greta Gerwig. I termini dell'accordo non sono stati divulgati ma Baumbach e Netflix hanno già un passato condiviso.

Netflix ha marchiato entrambi gli ultimi due film del regista newyorchese; Storia di un matrimonio, che ha visto Laura Dern vincere l'Oscar alla miglior attrice non protagonista, e The Meyerowitz Stories, con protagonisti Ben Stiller e Adam Sandler insieme a i premi Oscar Emma Thompson e Dustin Hoffman.



Noah Baumbach ha debuttato sul grande schermo nel 1995 con Scalciando e urlando e i suoi credit includono titoli acclamati quali Il calamaro e la balena, che gli valse la candidatura all'Oscar per la miglior sceneggiatura originale.

Baumbach ha co-sceneggiato Le avventure acquatiche di Steve Zissou e Fantastic Mr. Fox insieme al collega Wes Anderson.

"Quando ho iniziato nell'industria cinematografica sognavo di avere una casa. Mi ci sono voluti 25 anni ma ne è valsa la pena" ha scritto il regista in una nota.

"Per più di due decenni Noah ha scritto e diretto alcuni dei film più personali e influenti del cinema americano. Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme quasi quattro anni fa, si è subito sentito come una famiglia e sono entusiasta che finalmente lo stiamo rendendo ufficiale" ha dichiarato Ted Sarandos di Netflix.

Per quanto concerne Rumore bianco, Baumbach parteciperà alla produzione insieme a David Heyman.



