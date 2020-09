Noah Baumbach dirigerà un nuovo film Netflix dopo Storia di un matrimonio

Reduce dal successo ottenuto da Storia di un matrimonio, il film con Adam Driver e Scarlett Johansson presentato a Venezia e candidato a 6 premi Oscar tra cui quello vinto da Laura Dern come migliore attrice non protagonista, Noah Baumbach ha già in programma una nuova collaborazione con Netflix.

Secondo quanto riportato dall'affidabile Discussing Film, infattibile regista scriverà, dirigerà e produrrà un nuovo film per il colosso dello streaming: l'obiettivo è quello di iniziare le riprese a febbraio 2021 in vista di un'uscita prevista per il 2022.

I dettagli sulla trama sono ancora sconosciuti, ma il sito ha fornito un ulteriore aggiornamento sui prossimi progetti di Baumbach. Una volta terminati i lavori di questa pellicola, a quanto pare, il regista potrà dedicarsi all'annunciato live-action di Barbie con protagonista Margot Robbie, di cui curerà la sceneggiatura insieme alla moglie Greta Gerwig.

Tornando al film (ancora senza titolo), il progetto non fa che confermare la volontà di Netflix di rimanere una presenza fissa agli Academy Award. Anche quest'anno, infatti, la compagnia di streaming ha distribuito e distribuirà diversi progetti già quotati per una potenziale statuetta tra cui Da 5 Bloods di Spike Lee, Mank di David Fincher, Ma Rainey's Black Bottom, Hillibilly Elegy e The Trial of The Chicago 7 di Aaron Sorkin.