Dopo No Time To Die, Cary J. Fukunaga è in trattative di dirigere un nuovo film Netflix

A poco più di un mese dal debutto del suo film di James Bond, l'atteso No Time To Die che firmerà l'ultima apparizione di Daniel Craig nei panni dell'agente 007, Cary J. Fukunaga sta già programmando una nuova collaborazione con Netflix.

Secondo quanto riportato da Discussing Film, infatti, il regista è in trattative per dirigere una pellicola pronta a rimpolpare il catalogo del colosso dello streaming. Se tutto andrà come previsto, il progetto rappresenterà la terza collaborazione tra Fukunaga e Netflix dopo Beasts of No Nation, film con Idris Elba presentato al Festival di Venezia 2016, e la miniserie Maniac con protagonisti Emma Stone e Jonah Hill.

I dettagli sulla trama della pellicola sono ancora sconosciuti, ma stando al report si tratterà di un film "ricco di effetti speciali", dunque dal budget piuttosto importante.

Per quanto riguarda No Time To Die, capitolo di 007 affidato a Fukunaga dopo l'abbandono di Danny Boyle per divergenze creative, il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 9 aprile. Con una durata di ben 163 minuti, No Time To Die sarà il Bond più lungo di sempre.

Sul fronte delle serie TV, invece, Fukunaga ha in programma di co-scrivere e produrre un remake televisivo de L'ultimo dei moicani il cui episodio pilota sarà diretto da Nicole Kassell (Watchmen).