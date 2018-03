No, i test screening di Deadpool 2 non sono 'disastrosi' ma... c'è un 'ma'...

Qualche ora fa, un rumor piuttosto preoccupante indicava che idi Deadpool 2 erano stati piuttosto 'disastrosi' tanto da sorprendere lache, corsa ai ripari, avrebbe ordinato delle riprese aggiuntive estese.

Ora arriva una sonora smentita da parte del sito Marvel Studios News, seguito da Steven Weintraub di Collider il quale afferma su Twitter: "Ho visto un report del tutto falso su Deadpool 2 fallire ai test screening. Da quel che ho sentito entrambe le proiezioni hanno ottenuto un punteggio oltre i 90, con il secondo addirittura vicino al massimo. Ho parlato con persone che lo hanno visto e tutti dicono che è eccellente. I fan lo adoreranno".

Insomma, pericolo scampato per Deadpool 2, a quanto pare, ed i fan potranno tornare a dormire sonni tranquilli. Infatti, come molti fanno notare, le riprese aggiuntive estese citate nei report originali sono stati ordinati prima di questi test screening, come da prassi per ogni grosso film di Hollywood, e non in seguito ai test screening.

Nonostante questo c'è un piccolo 'ma'. Sebbene non sia svelato il motivo, il sito Marvel Studios News afferma che "nonostante chi lo ha visto lo definisce brillante, la pellicola potrebbe infastidire qualche fan". Non potendo divulgare informazioni perché spoiler, il sito spiega che ci sarà un "qualcosa" molto simile al plot twist odiatissimo dai fan sul Mandarino in Iron Man 3 che potrebbe deludere gli appassionati.