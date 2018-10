No, Spike Lee non dirigerà un film sul personaggio Marvel Nightwatch

Il successo al box-office mondiale di Venom sta spingendo la Sony Pictures a sviluppare altri cinefumetti incentrati sui personaggi della Marvel di cui detiene ancora i diritti di sfruttamento cinematografico.

Uno dei progetti rumoreggiati in cantiere è quello dedicato al personaggio di Nightwatch. Il personaggio è un antieroe oscuro degli anni '90, protagonista di una sua serie a fumetti. Il protagonista è il Dr. Kevin Trench, che diventa un supereroe dopo esser stato salvato da una versione più vecchia di lui. Il personaggio fu accusato di essere copiato al ben più noto Spawn, almeno nel look, e fu "cancellato". Secondo i report iniziali Spike Lee era sempre più vicino alla regia del prodotto, con la sceneggiatura di Cheo Hodari Coker.

Intervistato a riguardo, però, Lee ha fortemente smentito il suo coinvolgimento nel progetto e alla domanda se sarà lui a dirigere il film ha semplicemente risposto "nah!". A questo punto non è chiaro se le voci che lo vedevano coinvolto erano semplicemente false oppure se le trattative con Lee sono sfumate successivamente, cosi come resta non cosi chiaro se il film è ancora in fase di sviluppo o meno alla Sony Pictures.

Ricordiamo che il prossimo cinecomic ispirato ad un fumetto della Marvel prodotto interamente dalla Sony sarà Morbius il Vampiro Vivente, che vedrà impegnato Jared Leto nei panni del protagonista.