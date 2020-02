Il nipote di Walt Disney deve provare di non essere incompetente per avere $200 milioni

Il nipote diretto di Walt Disney, Bradford Lund, ha presentato una causa per i diritti civili contro un giudice che Lund afferma abbia violato i suoi diritti costituzionali come parte di una lunga battaglia legale per un'eredità di $200 milioni di dollari.

Secondo la causa, i membri della famiglia di Lund "presumevano che fosse incapace di gestire il patrimonio e necessitasse di un tutore", cavillo che secondo il nipote di Disney è stato escogitato come modo per impedirgli di ricevere la sua metà dei $400 milioni di dollari rimasti per lui e sua sorella.

Dopo una battaglia legale durata sette anni nei tribunali dell'Arizona è arrivato un processo durato dieci giorni, e Lund afferma di essere risultato vittorioso "sotto tutti gli aspetti ed è stato stabilito che aveva le capacità necessario per gestire il patrimonio, con conseguente licenziamento di quel caso". La famiglia di Lund ha fatto ricorso ma la corte d'appello ha confermato la decisione.

Il nipote di Walt Disney e la sua famiglia sembravano essere vicini a un accordo l'anno scorso, ma il giudice della Corte Superiore di Los Angeles David Cowan non ha approvato l'accordo di transazione e, il 27 settembre 2019, ha nominato un tutore per Lund. Questo ordine non era appellabile secondo la legge della California. "La decisione del giudice Cowan di nominare un tutore senza un'udienza", afferma la nuova causa, "ignora completamente i requisiti costituzionali del giusto processo di legge ricorda una situazione in cui non viene data importanza alla costituzione e dove lo stato di diritto viene accantonato e sostituito da un processo decisionale soggettivo e non basato sui fatti."

In sostanza, Lund ritiene che la sua incompetenza debba essere dimostrata, non viceversa, e sostiene che "il giudice Cowan ha invertito l'onere della prova e ha richiesto al signor Lund di dimostrare di non essere incompetente".

