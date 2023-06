Nintendo, non solo Mario e Zelda: noto leaker svela 4 nuovi film Universal/Illumination

Dopo che Jeff Sneider di The Hot Mic si è detto certo che Nintendo è a lavoro su un film di The Legend of Zelda dopo il successo globale ottenuto da Super Mario Bros, un altro noto leaker ha diffuso sul web interessanti aggiornamenti sul fronte adattamenti targati Universal/Illumination.

In un nuovo post pubblicato sul suo Patreon personale, infatti, il noto insider Daniel Richtman ha affermato che il team che ha regalato ai fan l'amatissimo adattamento cinematografico animato di Super Mario Bros. sarebbe a lavoro anche sui film di The Legend of Zelda, Luigi's Mansion e Donkey Kong, oltre all'a dir poco ovvio The Super Mario Bros 2. Chiaramente non si tratta di una comunicazione ufficiale ma di un'indiscrezione che lo scooper ha fatto trapelare tramite le sue fonti, dunque per il momento vi invitiamo a rimanere sintonizzati per eventuali smentite o conferme.

La cosa certa è che Nintendo ha istituito la Nintendo Pictures ad uno scopo e uno soltanto, quello di iniziare a sfornare adattamenti cinematografici tratti dai suoi videogame per cavalcare l'onda anomala del clamoroso successo ottenuto ad aprile scorso da Super Mario Bros: addirittura, i produttori hanno confermato che Nintendo è interessata ad un film di The Legend of Zelda, che potrebbe essere la prossima proprietà intellettuale a godere di un passaggio sul grande schermo.

