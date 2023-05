Nintendo, nasce Nintendo Pictures: i prossimi film saranno prodotti sotto questa etichetta

Il successo globale di Super Mario Bros 'costringerà' Nintendo a tornare molto presto non solo con nuovi capitoli della saga di Mario e Luigi ma anche con tanti altri adattamenti da altre famose saghe videoludiche, motivo per cui in queste ore è stata annunciata la nascita di Nintendo Pictures.

A quanto pare, infatti, Nintendo è così soddisfatta della performance del film Illumination distribuito da Universal che ha tutta l'intenzione di continuare a produrre nuovi adattamenti cinematografici delle sue saghe più mitiche sotto l'etichetta Nintendo Pictures. Shuntaro Furukawa, attuale presidente della compagnia giapponese, durante una recente sessione di domande e risposte tenuta durante l'ultima presentazione dei risultati finanziari ha assicurato agli azionisti Nintendo che il banner Nintendo Pictures sarà utilizzato per produrre i film basati sui loro franchise. Tutto questo, secondo Furukawa, è stato possibile grazie a Super Mario Bros, del quale il manager ha detto che 'sta riscuotendo un successo assoluto'.

Ricordiamo che Super Mario Bros uscirà in digitale dal 16 maggio in Nord-America e a giugno debutterà sul mercato home-video fisico con tantissime edizioni diverse che vanno dal semplice DVD alle steelbook più pregiate, tutti potenziali nuovi introiti che certamente andranno a gonfiare il risultato già di per sé estremamente redditizio del film d'animazione.

Per altri contenuti, ecco 3 film basati su videogame Nintendo che la redazione di Everyeye Videogiochi vorrebbe assolutamente vedere al cinema.