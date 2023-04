Nintendo, arriva la conferma: altri film basati su videogiochi sono in lavorazione!

Dopo gli incassi da record per Super Mario Bros. - Il film, correva voce che Nintendo volesse realizzare altre pellicole ispirate ai videogiochi più celebri ; finalmente, Shigeru Miyamoto ha approfittato di un'intervista per dichiarare di non avere "alcun dubbio" sulla realizzazione di altri progetti cinematografici.

Ulteriori dettagli al riguardo rimangono ignoti. Molti appassionati sperano in un adattamento di Metroid, altri di The Legend of Zelda, altri ancora di Splatoon, ma altrettanto ambiguo è se si tratterà di prodotti animati o live action: in quest'ultimo caso, probabilmente il colosso giapponese non collaborerebbe con Illumination, pur rimanendo all'interno della Universal Pictures (di cui Illumination fa parte). Per approfondire l'argomento, ecco un'altra dichiarazioni di Shigeru Miyamoto sulla possibilità di altri film Nintendo.

Al momento, Super Mario Bros. - Il film ha incassato 376 milioni di dollari in Stati Uniti e Canada e 349 nel resto del mondo, per un guadagno complessivo di oltre 725 milioni; così facendo, è diventato il film più redditizio basato su un videogioco. Riguardo la critica specializzata, invece, la pellicola ha ricevuto il 59% delle recensioni positive su Rotten Tomatoes (con un voto medio di 5,7 su 10), mentre su Metacritic ha riscosso un punteggio di 46 su 100.

In particolare, Seth Rogen e Charlie Day (doppiatori di Donkey Kong e Luigi) hanno espresso la loro speranza di realizzare spin-off sui personaggi più iconici, mentre Nintendo anticipò fin dal principio che avrebbe portato sullo schermo altre IP nell'eventualità in cui il film diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic avesse avuto successo.