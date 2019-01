Nine Men From Now: Ethan Hawke e Willem Dafoe nel nuovo film di Paul Schrader

Dopo il successo di First Reformed, lo sceneggiatore e regista Paul Schrader dirigerà un western intitolato Nine Men From Now, che vanterà Ethan Hawke e Willem Dafoe nei ruoli dei protagonisti.

In oltre quattro decenni di carriera, l'iconosclasta Schrader ha parlato con il giornalista Erick Weber durante la cerimonia dei Critics' Choice Awards, che lo ha visto trionfare nella categoria per la migliore sceneggiatura originale. Il giornalista ha riportato su Twitter lo scoop, come potete vedere nel post in calce all'articolo.

Nine Men From Now riunirà il regista con Hawke e Dafoe, che hanno già collaborato con Schrader rispettivamente in First Reformed e Cane Mangia Cane, Auto Focus, Affliction e Light Sleeper.

Sarà il primo western dello sceneggiatore e regista, mentre entrambi gli attori hanno già avuto esperienze col genere: Ethan Hakwe ha recentemente recitato nel In A Valley Of Violence, di Ti West, mentre Willem Dafoe può vantare una parte nel leggendario I Cancelli del Cielo, di Michael Cimino.

Vi ricordiamo che First Reformed è attualmente disponibile in Italia per il mercato home-video. Sequel ideale di Taxi Driver in salsa spirituale, il film racconta la storia della crisi di identità di un reverendo (Ethan Hawke), che si invaghisce di una giovane donna (Amanda Seyfried) da poco rimasta vedova.