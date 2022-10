Nina dei lupi: arriva il film tratto dal romanzo di Alessandro Bertante, al via le riprese

La casa di produzione e distribuzione Genoma Films ha annunciato il nuovo film Nina dei Lupi, il nuovo lungometraggio diretto e co-sceneggiato da Antonio Pisu, che ritorna alla regia dopo il pluripremiato EST - Dittatura Last Minute del 2020.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo dell’autore Alessandro Bertante (Marsilio, 2011; nottetempo, 2019), candidato al Premio Strega 2011, con la sceneggiatura firmata da Annapaola Fabbri, Tiziana Foschi, Pierpaolo de Mejo e lo stesso Antonio Pisu; l'opera è prodotta da Genoma Films di Paolo Rossi Pisu in associazione con JC Bits Productions, con il contributo del MIBACT e con il sostegno della Trentino Film Commission. Protagonisti principali sono Sara Ciocca, Sergio Rubini e Cesare Bocci, oltre a Davide Silvestri,Sandra Ceccarelli, Tiziana Foschi e Caterina Gabanella. Le riprese di Nina dei lupi dureranno sette settimane e si svolgeranno in Trentino, in particolare nel Comune di Ala e nel Comune di Vallarsa. La produzione si impegnerà inoltre all’ottenimento della certificazione Green Film, il protocollo ideato e promosso dalla Trentino Film Commission che incentiva la sostenibilità ambientale nella produzione audiovisiva.

La trama, per coloro che non conoscono il libro di Bertante, è ambientata dopo che un’improvvisa tempesta solare rende inutilizzabile qualsiasi apparecchiatura elettronica in tutto il pianeta. Lo stesso giorno, una neonata che si chiama Nina viene ritrovata sulla montagna nei pressi di un piccolo paese sperduto: crescerà animata da un forte legame con la natura, che neanche lei stessa riesce a comprendere e che la porta a essere vista da molti come strega per via degli strani fenomeni che accadono in sua presenza. Ma quando una banda di predoni invaderà il paese, decimando brutalmente la popolazione e soggiogando i superstiti, Nina ormai adolescente riuscirà a fuggire nei boschi, a imparare la sopravvivenza in montagna e la convivenza con i lupi e a comprendere i poteri che ha dentro di sé per salvare la sua gente.

Qui sotto potete ammirare la prima foto dal set di Nina dei lupi, che mostra il cast in compagnia dei cani-lupo che reciteranno nel film. Nel frattempo, per altre novità dal mondo del cinema, vi segnaliamo che oggi in Italia esce Everything everywhere all at once, nuovo film fantascientifico sul Multiverso; inoltre, guardate il trailer ufficiale di Dampyr, il primo film del Bonelli Cinematic Universe.

